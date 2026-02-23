Spaccata al megastore ItaCasa | bottino 40mila euro

Un furto con scasso ha preso di mira il megastore ItaCasa di Ponte di Brenta, causando danni e un bottino di 40mila euro. I ladri hanno forzato una porta laterale e sono entrati nel negozio, portando via vari elettrodomestici e mobili. La polizia ha trovato tracce di impronte e alcuni strumenti utilizzati per l’effrazione. La scena del crimine è stata sequestrata per le indagini. Le autorità analizzano le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Nella notte tra il 22 e il 23 febbraio un commando ha assaltato la rivendita gestita da "Luca", un imprenditore cinese rubando smartphone e giochi per bambini di pregio. Sulla vicenda indagano i carabinieri Spaccata nella notte tra il 22 e il 23 febbraio al megastore cinese Ita Casa di via dell'Ippodromo a Ponte di Brenta. Un commando composto almeno da quattro persone ha fatto irruzione nel centro commerciale attorno alle 2,30 del mattino. Il bottino ancora in via di quantificazione, ammonta a circa 40mila euro. All'appello mancano giochi per bambini e telefoni cellulari. Ad accorgersi della sgradita intrusione sono stati oggi i gestori del punto vendita quando attorno alle 8 sono arrivati in negozio per iniziare la giornata lavorativa.