Sostenibilità ed etichettatura Riutilizzo recupero e ricarica

La crescente attenzione verso la sostenibilità e l’etichettatura deriva dalla diffusione di pratiche di riutilizzo, recupero e ricarica degli imballaggi. La produzione di materiali più duraturi e facilmente riciclabili mira a ridurre lo spreco e l’impatto ambientale. Sempre più aziende adottano sistemi innovativi per promuovere il ciclo completo degli imballaggi, dalla creazione alla fine del loro utilizzo. La direzione è chiara: rendere ogni fase più responsabile e sostenibile.

"L'intero ciclo di vita degli imballaggi". Dalla produzione al riutilizzo, passando per la prevenzione e il riciclo. Un riferimento chiaro e preciso, scritto già a partire dal primo articolo dei 71 del nuovo regolamento, il 40 del 2025, che definisce le regole, i limiti e le prescrizioni sul packaging. Il 12 agosto di quest'anno il Ppwr verrà adottato – è già entrato in vigore l'11 febbraio – e cambierà le regole in campo, ferme al 2019. Alcuni l'hanno chiamata la rivoluzione gentile perché non comporterà drammi ma solo cambiamenti di abitudine, con vantaggi ambientali ed economici. Per altri invece sarà l'ennesimo colpo burocratico che arriva dall'Europa, dopo anni in cui le imprese hanno già adottato evoluzioni e rivoluzioni in materia.