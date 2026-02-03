Sostenibilità Foodbusters | recupero eccedenze alimentari è lavoro sociale professionale

Il problema delle eccedenze alimentari torna a far discutere, questa volta con un focus sul modo in cui vengono gestite. Se il recupero di cibo in avanzo resta un’attività vista solo come beneficenza, senza riconoscere il valore di un lavoro sociale svolto da professionisti, l’economia circolare resta un obiettivo lontano. La differenza tra un approccio spontaneo e uno strutturato può fare la differenza per ridurre gli sprechi e aiutare chi ne ha bisogno.

(Adnkronos) – Finché il recupero delle eccedenze alimentari sarà trattato come un’attività relegata al mondo del 'caritatevole' e non come un lavoro sociale professionale, non ci sarà mai una vera economia circolare. In occasione della 'Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare', Diego Ciarloni, presidente di Foodbusters Odv, presenta una ricerca basata su dati Waste watcher.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Foodbusters Recupero Umbria, al via il progetto "Verde inclusivo": al centro lavoro, sostenibilità e valore sociale Responsabilità e impegno professionale e sociale: a Giovanna Terzi Bosatelli lo Standout Woman Award Giovanna Terzi Bosatelli, vicepresidente del Gruppo Polifin e consigliera di Gewiss, ha ricevuto lo Standout Woman Award 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Foodbusters Recupero Rovagnati dona 18,7 ton di eccedenze di cibo nel 2025, pari a 37mila pastiMilano, 2 feb. (askanews) – Rovagnati nel corso del 2025 ha donato 18,7 tonnellate di eccedenze alimentari, equivalenti a 37.320 pasti destinati a persone in difficoltà. Quest’attività ha generato un ... askanews.it 'Dopo Natale sono tutti più buoni', con Foodbusters raccolta di eccedenze alimentariDopo le festività natalizie, quando in molte case restano alimenti confezionati integri e non consumati - come panettoni, torroni, dolci natalizi e strenne alimentari - torna per la settima edizione l ... ansa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.