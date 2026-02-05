Federcepicostruzioni | Ok al piano casa Ue Priorità a sostenibilità giovani e recupero del patrimonio

Federcepicostruzioni accoglie con soddisfazione il via libera del Piano Casa europeo. Con oltre 43 miliardi di euro, il piano punta su sostenibilità, alloggi per giovani e il recupero del patrimonio edilizio. La priorità ora è investire in case più ecologiche, accessibili e in progetti di riqualificazione urbana.

Federcepicostruzioni esprime piena soddisfazione per il Piano Casa dell’Unione europea, che mobilita oltre 43 miliardi di euro e una piattaforma di investimento paneuropea dedicata a abitazioni sostenibili e a prezzi accessibili, alloggi per studenti e persone senza dimora. «Si tratta di un passaggio strategico – sottolinea il presidente nazionale Antonio Lombardi  – perché l’Europa sceglie finalmente di non restare ai margini della crisi abitativa, ma di assumere un ruolo di coordinamento e di impulso agli investimenti buoni, al servizio delle persone e non della speculazione». Federcepicostruzioni auspica che le risorse del Piano Casa vengano indirizzate con particolare decisione verso le  case per le giovani generazioni, a partire da giovani coppie e studenti, che il documento europeo indica espressamente tra i destinatari prioritari.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

