Niscemi riparte dopo la frana | Anas al lavoro su strade provinciali per ripristinare collegamenti e sicurezza

A Niscemi, una frana ha danneggiato le strade provinciali, spingendo Anas a intervenire subito per riparare i collegamenti e garantire la sicurezza. L’azienda sta lavorando da settimane per rimuovere le macerie e ripristinare il traffico sulla provinciale 82, che collega il centro città alle zone periferiche. Un intervento concreto per riaprire le strade e riattivare i collegamenti con il territorio.

Niscemi, la Frana e l’Intervento di Anas: Una Città Riconnessa al Territorio. Niscemi, nel cuore della provincia di Caltanissetta, si prepara a un intervento cruciale per la messa in sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali 82 e 35. L’affidamento dei lavori ad Anas Sicilia, deciso dalla Regione Siciliana a seguito della frana di gennaio che ha parzialmente isolato la città, mira a garantire collegamenti più sicuri e a fornire una via di fuga efficiente in caso di future calamità. L’Emergenza e la Risposta Istituzionale. La frana dello scorso gennaio ha ridotto drasticamente l’accessibilità a Niscemi, lasciando percorribile una sola via d’accesso.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su niscemi riparte

A Niscemi, dopo la frana che ha compromesso le strade, l’Anas avvia nuovi progetti di sicurezza grazie a fondi regionali e nazionali.

A Niscemi, il fronte della frana si estende per circa quattro chilometri, coinvolgendo il quartiere Sante Croci e l’area del torrente Benefizio.

Ultime notizie su niscemi riparte

Argomenti discussi: Frana Niscemi, Ciciliano riparte dopo sopralluogo e incontro in comune; Niscemi, la situazione della frana nel pomeriggio dell'11 febbraio; Niscemi, la situazione della frana la mattina di mercoledì 4 febbraio; Niscemi, il fronte della frana visto l'8 Febbraio.

Niscemi, il sogno infranto di Toni e Benedetta: «Dalla nostra casa i più bei tramonti al mondo. È stata la prima a crollare, ma noi non ci arrendiamo»Sono nati a Niscemi e qui sono tornati per scelta. «Abbiamo girato il mondo, ma tutto ci riportava qui. E alla fine a Niscemi abbiamo deciso di mettere radici. Ora abbiamo perso la casa e il nostro ri ... corriere.it

Frana di Niscemi, confronto satellitare prima e dopo: il video dei Vigili del FuocoLe immagini dei vigili del fuoco mostrano come la frana di Niscemi abbia dimensioni tali da renderla visibile anche ai satelliti: la spaccatura di 4 metri, con un fronte di 4 chilometri, si aggrava di ... tg.la7.it

NISCEMI Sempre più netto il no all'ipotesi di una città satellite. A 11 giorni dalla frana, il sindaco Conti lavora all'ipotesi di nuovi alloggi e servizi a beneficio di chi ha perso tutto. La città riparte dal suo centro, dalla speranza, dall'impegno di Niscemi e della sua - facebook.com facebook