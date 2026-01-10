Sorpreso a lanciare mezzo chilo di droga nel carcere | arrestato
Un uomo di 40 anni proveniente dalla provincia di Napoli è stato arrestato dalla polizia penitenziaria di Aversa. L’accusato è stato sorpreso a lanciare circa mezzo chilo di droga all’interno del carcere, comportamento che ha portato al suo fermo. L'intervento si inserisce nelle attività di controllo e prevenzione contro il traffico di sostanze illegali nelle strutture penitenziarie.
Beccato a lanciare droga all'interno del carcere di Aversa. Per questo un 40enne, originario della provincia di Napoli, è stato arrestato dalla polizia penitenziaria.L'episodio si è verificato nella serata di venerdì. Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo, hanno notato l'uomo intento. 🔗 Leggi su Casertanews.it
