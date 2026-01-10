Sorpreso a lanciare mezzo chilo di droga nel carcere | arrestato

Da casertanews.it 10 gen 2026

Un uomo di 40 anni proveniente dalla provincia di Napoli è stato arrestato dalla polizia penitenziaria di Aversa. L’accusato è stato sorpreso a lanciare circa mezzo chilo di droga all’interno del carcere, comportamento che ha portato al suo fermo. L'intervento si inserisce nelle attività di controllo e prevenzione contro il traffico di sostanze illegali nelle strutture penitenziarie.

