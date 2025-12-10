Droga e telefonini in carcere attraverso un drone | sorpresi dalla polizia penitenziaria

Due individui sono stati intercettati dalla polizia penitenziaria mentre pilotavano un drone con a bordo sostanze illecite e telefoni all’esterno del carcere Ucciardone. L’episodio evidenzia le crescenti sfide nella sicurezza penitenziaria e l’uso innovativo di droni per il contrabbando. La vicenda sottolinea l’importanza di potenziare i controlli e le tecnologie di sorveglianza nelle strutture carcerarie.

Gli agenti della polizia penitenziaria hanno bloccato due persone mentre pilotavano un drone appena fuori dal carcere Ucciardone. Gli indagati sono stati portati nel carcere Pagliarelli. Così avrebbero cercato di fare entrare all'interno dell'istituto penitenziario droga e telefonini.

Hanno cercato di fare entrare nel carcere Ucciardone a Palermo droga e telefonini con un drone.

