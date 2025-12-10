Droga e telefonini in carcere attraverso un drone | sorpresi dalla polizia penitenziaria
Due individui sono stati intercettati dalla polizia penitenziaria mentre pilotavano un drone con a bordo sostanze illecite e telefoni all’esterno del carcere Ucciardone. L’episodio evidenzia le crescenti sfide nella sicurezza penitenziaria e l’uso innovativo di droni per il contrabbando. La vicenda sottolinea l’importanza di potenziare i controlli e le tecnologie di sorveglianza nelle strutture carcerarie.
Gli agenti della polizia penitenziaria hanno bloccato due persone mentre pilotavano un drone appena fuori dal carcere Ucciardone. Gli indagati sono stati portati nel carcere Pagliarelli. Così avrebbero cercato di fare entrare all'interno dell'istituto penitenziario droga e telefonini. Gli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Rapine violente d’estate diciassettenne in carcere Era il capo della banda - Zazoom Social News
La Dogaia carcere a rischio Per noi agenti penitenziari è pericoloso lavorare qui - Zazoom Social News
Avellino, telefonini e droga in carcere: il Gip dispone altri 6 mesi di indagine - Questa la decisione del Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio, chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione nei confronti di quattordici tra agenti della Pol ... Riporta corriereirpinia.it
Droga e telefoni con i droni nel carcere Ucciardone, arrestati dalla polizia penitenziaria - Hanno cercato di fare entrare nel carcere Ucciardone a Palermo droga e telefonini con un drone. Si legge su blogsicilia.it
Avellino. Sequestro di telefonini e droga in carcere #avellino #carcere #droga #telefonini #telenostra Vai su Facebook
Designata la sestina arbitrale per Udinese-Napoli forzazzurri.net
Traffico Lazio del 10-12-2025 ore 17:30 romadailynews.it
La spinta delle imprese italiane verso la sostenibilità, la transizione green diventa terreno fertile per ... nuovasocieta.it
Certificato di malattia a distanza: come funziona? metropolitanmagazine
Conte: «Non ci sono stati punti di rottura col Napoli. Lukaku? Non forzo mai la mano, è libero arbitrio» ilnapolista.it
Sciopero generale 12 dicembre: treni a rischio per 21 ore, disagi nel trasporto locale, coinvolto anche mondo ... ilgiornaleditalia.it