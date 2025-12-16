Sora la presentazione del libro di Sara Vermiglio Eco

Domenica 21 dicembre alle ore 17.00, presso l’Auditorium Vittorio De Sica di Sora, si terrà la presentazione del libro

Domenica 21 dicembre, alle ore 17.00, l’Auditorium Vittorio De Sica di Sora (Piazza Mayer Ross) ospiterà la presentazione del libro ECO di Sara Vermiglio, giovane autrice del territorio al suo esordio letterario. Si tratta di un evento culturale che unisce appunto letteratura, arti visive, musica. Frosinonetoday.it

