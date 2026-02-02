Sora presentazione del romanzo Tante volte ancora di Angela Flori

Questa mattina a Sora si è tenuta la presentazione del romanzo “Tante volte ancora” di Angela Flori. L’evento si è svolto alla Biblioteca Comunale, inserito nel programma del Comune dedicato alla promozione della lettura. La scrittrice ha incontrato il pubblico, parlando del suo libro e delle ispirazioni dietro la storia. Numerosi cittadini hanno partecipato, ascoltando con interesse e facendo domande alla stessa Flori.

Il Comune di Sora, nell'ambito del programma Sora Città che Legge, promuove la presentazione del romanzo "Tante volte ancora" di Angela Flori, presso la Biblioteca Comunale di Sora.Un appuntamento dedicato alla lettura e al dialogo culturale, attraverso una storia che affronta con sensibilità i.

