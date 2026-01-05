La generazione 1965 si ritrova a Specchia | ricordi e emozioni per la festa dei 60 anni

La generazione del 1965 si è riunita a Specchia per celebrare i suoi 60 anni. Un’occasione di condivisione e ricordi, che ha rafforzato il legame tra i partecipanti. L’evento, svoltosi il 30 dicembre, ha rappresentato un momento di riflessione e di emozioni condivise, in un contesto intimo e rispettoso. Un incontro che ha riscoperto il valore delle radici e della memoria collettiva.

