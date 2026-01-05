La generazione 1965 si ritrova a Specchia | ricordi e emozioni per la festa dei 60 anni
La generazione del 1965 si è riunita a Specchia per celebrare i suoi 60 anni. Un’occasione di condivisione e ricordi, che ha rafforzato il legame tra i partecipanti. L’evento, svoltosi il 30 dicembre, ha rappresentato un momento di riflessione e di emozioni condivise, in un contesto intimo e rispettoso. Un incontro che ha riscoperto il valore delle radici e della memoria collettiva.
SPECCHIA – Ricordi ed emozioni per celebrare assieme i sessant’anni: la generazione 1965 si è ritrovata a Specchia per festeggiare questo speciale traguardo lo scorso 30 dicembre.Nascere nel 1965 significava, spesso, emettere il primo vagito tra le mura di casa, in un’Italia che correva veloce. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
