Sono una toga progressista e vi spiego perché voterò Sì

Massimo Russo, giudice impegnato in un percorso riformista, sostiene il voto favorevole al nuovo provvedimento perché ritiene che rafforzi l’azione contro la criminalità. Dopo aver partecipato a un movimento nato da Giovanni Falcone, Russo critica gli attacchi di alcuni colleghi di sinistra, che vedono nella legge Nordio un passo indietro. La sua posizione deriva dall’esperienza diretta e dalla convinzione che le riforme siano fondamentali per migliorare il sistema.

L'articolo di Massimo Russo: «Ero nella corrente fondata da Giovanni Falcone e mi dispiace che da sinistra i colleghi attacchino la legge Nordio, che completa il percorso avviato dai riformisti. E ci rende più autorevoli». La mia posizione su questa riforma nasce da una riflessione lunga e anche molto travagliata, che mi ha costretto a fare i conti con la mia storia professionale. Sono entrato in magistratura nel dicembre del 1987. Nei corridoi del Palazzo di giustizia di Palermo incontrai Giovanni Falcone che con altri colleghi poco tempo prima aveva dato vita al Movimento per la giustizia. Alle elezioni del 1990 per il Consiglio superiore della magistratura fui tra i pochi - pochissimi - a votarlo.

