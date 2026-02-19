Galimberti | Stiamo crescendo una generazione di psicopatici e vi spiego perché

Umberto Galimberti ha affermato che si sta formando una generazione di psicopatici a causa della progressiva perdita dei sentimenti tra i giovani. Durante un video su YouTube, lo studioso ha spiegato come l’uso eccessivo dei social media e la mancanza di relazioni autentiche contribuiscano a questa realtà. Galimberti sottolinea che l’isolamento digitale indebolisce le emozioni e rende difficile sviluppare empatia. La sua analisi si concentra sulle conseguenze di un mondo sempre più virtuale per le nuove generazioni.

In un intervento su YouTube, Umberto Galimberti concentra la sua analisi su un punto: l’atrofia del sentimento nelle giovani generazioni. Non una diagnosi clinica, ma la descrizione di una tendenza culturale che investe educazione, tecnologia e mercato. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

