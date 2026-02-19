Galimberti | Stiamo crescendo una generazione di psicopatici e vi spiego perché

Umberto Galimberti ha affermato che si sta formando una generazione di psicopatici a causa della progressiva perdita dei sentimenti tra i giovani. Durante un video su YouTube, lo studioso ha spiegato come l’uso eccessivo dei social media e la mancanza di relazioni autentiche contribuiscano a questa realtà. Galimberti sottolinea che l’isolamento digitale indebolisce le emozioni e rende difficile sviluppare empatia. La sua analisi si concentra sulle conseguenze di un mondo sempre più virtuale per le nuove generazioni.