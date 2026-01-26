le elezioni dei militari sono state pensate per sfinire i birmani

Le elezioni militari in Myanmar sono state concepite per minare la volontà del popolo eccessivamente provato. La stanchezza e la resistenza della popolazione si fanno sentire dopo anni di crisi e repressione. Un testimone locale descrive il clima di affaticamento che attraversa i cittadini, evidenziando le difficoltà di un Paese che cerca di mantenere la speranza nonostante le sfide continue.

Ieri l'ultimo round del voto in Myanmar, ma il risultato è già chiaro: il partito dei generali vince, l’opposizione è fuori legge e la guerra civile continua. Un esperimento di logoramento politico che serve a convincere i cittadini che resistere non serve più. Con la complicità di un occidente sempre più stanco Bangkok. "La gente è stanca. Anche di resistere", dice un uomo che da anni è testimone delle sofferenze del popolo birmano cui si è dedicato anima e corpo. E’ il suo epitaffio all’ultimo round delle elezioni tenuto il 25 gennaio. Anche se i risultati ufficiali si avranno forse tra una settimana (quinto anniversario del colpo di stato), il risultato è già scritto: sarà quello dei precedenti due turni (il 28 dicembre e l’11 gennaio), ossia una schiacciante vittoria dello Union Solidarity and Development Party, il partito formato da militari che hanno dismesso la divisa per l’abito tradizionale indossato dai parlamentari. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

