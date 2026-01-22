Le candidature sono state annunciate da Danielle Brooks e Lewis Pullman

Le nomination agli Oscar 2026 sono state annunciate da Danielle Brooks e Lewis Pullman. La cerimonia di consegna si terrà il 15 marzo nel Dolby Theatre di Los Angeles, con Conan O’Brien nuovamente alla conduzione. L’evento rappresenta un momento importante per il cinema internazionale, riunendo professionisti e appassionati per celebrare le eccellenze dell’industria cinematografica.

A nnunciate le nomination agli Oscar 2026  che si terranno il  prossimo 15 marzo nello storico Dolby Theatre di Los Angeles con alla conduzione, per il secondo anno consecutivo, il comico americano Conan O’Brien. (Articolo in aggiornamento) DiCaprio: Una battaglia dopo l’altra, film su attualità, ne sono fiero X Leggi anche › Da “Titanic” a “Una battaglia dopo l’altra”, i migliori film di Leonardo DiCaprio Nomination Oscar 2026: i candidati categoria per categoria. Miglior attrice non protagonista. Elle Fanning – Sentimental Value Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value Amy Madigan – Weapons Wunmi Mosaku – Sinners Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra Miglior trucco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

