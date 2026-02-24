Sono spariti più di 100 video dal canale di Vincenzo Schettini | è ‘giallo’ su La Fisica che ci piace

Vincenzo Schettini ha perso oltre cento video dal suo canale YouTube “La Fisica Che Ci Piace” a causa di un attacco informatico. Questa azione ha cancellato contenuti educativi che spiegavano concetti di fisica in modo semplice e diretto. La rimozione improvvisa ha lasciato molti spettatori senza le lezioni preferite. La vicenda ha suscitato curiosità tra gli utenti, che ora cercano di capire cosa sia successo. La situazione resta ancora irrisolta.

Sarebbero poco più di un centinaio i video spariti dal canale YouTube “La Fisica Che Ci Piace” di Vincenzo Schettin. Clip che sarebbero state cancellate, o nascoste, nelle ultime ore, dopo che un ex allievo ha raccontato a MOW Magazine le modalità con cui si svolgevano le lezioni, tra smartphone affidati agli studenti per riprendere le lezioni e l’invito a seguire le dirette pomeridiane in cambio di voti più alti. Già prima della pubblicazione dell’intervista, Schettini era finito nella bufera per quanto dichiarato al podcast BSMN di Gianluca Gazzoli in cui sembrava auspicare un futuro in cui le lezioni degli insegnanti potessero diventare contenuti a pagamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Vincenzo Schettini alle Muse di Ancona con "La fisica che ci piace - L'ultima lezione"Vincenzo Schettini, noto come il professore di fisica più seguito online, sarà a Ancona il 5 febbraio al Teatro delle Muse.

Spariti 2500 pezzi di aerei militari, la procura indaga sulla destinazione. L'ipotesi BrasileIndagine su quasi 2.500 componenti di aerei militari scomparsi, tra Tornado, Amx e C-130. Valore 17 milioni. Dove sono finiti? Qual è il mercato dei pezzi militari e come possono sparire materiali cos ... msn.com

Giallo su La Fisica Che Ci Piace: ora sono spariti oltre 100 video dal canale di Vincenzo SchettiniSecondo un’analisi dei dati social, nella giornata di ieri il canale YouTube La Fisica Che Ci Piace del prof-influencer Vincenzo Schettini ha cancellato ... fanpage.it

Vincenzo Schettini e le accuse dell'ex studente: i video in classe e i voti in cambio di like. L'attacco anonimo e la difesa con nomi e cognomi x.com

