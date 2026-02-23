Giallo su La Fisica Che Ci Piace dopo le polemiche | spariti oltre 100 video dal canale di Vincenzo Schettini
Secondo un’analisi dei dati social, nella giornata di ieri il canale YouTube La Fisica Che Ci Piace del prof-influencer Vincenzo Schettini ha cancellato o nascosto 104 video. La rimozione di massa è avvenuta all'indomani dal montare delle polemiche riguardo i suoi presunti metodi d'insegnamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Vincenzo Schettini alle Muse di Ancona con "La fisica che ci piace - L'ultima lezione"Vincenzo Schettini, noto come il professore di fisica più seguito online, sarà a Ancona il 5 febbraio al Teatro delle Muse.
Come guadagna Vincenzo Schettini: gli affari della Fisica che ci PiaceVincenzo Schettini, nato nel 1977, si fa conoscere come insegnante sui social, grazie ai suoi video sulla fisica che attirano molti studenti.
Spettacolo - Vincenzo Schettini, noto divulgatore, ha costruito un impero mediatico grazie a La Fisica Che Ci Piace. Quanto riesce a guadagnare: https://fanpa.ge/yOjab - facebook.com facebook
“La fisica che ci piace” ha cancellato 104 video. Sì, proprio così. Ogni volta che compaiono i soliti soggetti pronti a strumentalizzare e a lanciare attacchi sul piano personale, guarda caso diventa improvvisamente chiarissimo quali contenuti devono sparire. x.com