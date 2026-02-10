Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 10 febbraio 2026 in calo Meloni e Schein Vannacci fa un buon debutto

Oggi, il sondaggio politico di Tg La7 rivela un calo nei consensi per Meloni e Schlein. La leader di Fratelli d’Italia perde terreno, mentre Vannacci debutta con un buon risultato. Gli italiani sono ancora indecisi tra i principali partiti, tra Fratelli d’Italia, Pd, M5S e Lega. La campagna elettorale continua a muoversi con i sondaggi che cambiano di giorno in giorno.

