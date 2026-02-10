Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 10 febbraio 2026 in calo Meloni e Schlein Vannacci fa un buon debutto

Questa sera il sondaggio politico di Tg La7 mostra un calo per Meloni e Schlein. Vannacci invece fa un buon debutto, attirando l’attenzione. Gli italiani sono chiamati a esprimersi, ma i numeri confermano una tendenza stabile con qualche sorpresa. La partita si fa più incerta, mentre i partiti cercano di conquistare consensi in vista delle prossime scadenze.

Oggi, il sondaggio politico di Tg La7 rivela un calo nei consensi per Meloni e Schlein.

Il sondaggio politico di Tg La7 di oggi, martedì 20 gennaio 2026, analizza le intenzioni di voto degli italiani, evidenziando una crescita di Fratelli d’Italia e Meloni, così come di Schlein e del Pd.

Sondaggio politico, calano tutti i big e Vannacci oltre il 3%Fratelli d'Italia cala, frenano anche il Pd e il Movimento 5 Stelle. Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, si presenta superando il 3% e, secondo i dati, toglie consensi a Fdi e alla Lega. adnkronos.com

Sondaggi La7, Fratelli d’Italia vola al 31%: Pd e M5S in caduta liberaIl sondaggio politico diffuso il 2 febbraio 2026 durante l'edizione del Tg La7 delinea un panorama elettorale in cui le distanze tra le forze di governo e le ... thesocialpost.it

