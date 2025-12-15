Sondaggio Mentana Fdi primo partito | balzo della Lega a sinistra c' è un crollo clamoroso
Nel consueto appuntamento del lunedì, il sondaggio Swg di Enrico Mentana per TgLa7 fotografa i principali cambiamenti nel panorama politico italiano, evidenziando il sorpasso di Fdi come primo partito, un significativo balzo della Lega e un crollo clamoroso a sinistra.
Come ogni lunedì che si rispetti, ecco l'appuntamento con il sondaggio Swg presentato da Enrico Mentana per il TgLa7. Stando a quanto rilevato, il partito guidato da Giorgia Meloni resta il più apprezzato dagli elettori italiani. Fratelli d'Italia si piazza al 31%, con un lieve calo - dello 0,2% - rispetto alla scorsa settimana. Un ottimo risultato invece per la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio guadagna lo 0,3%, si attesta all'8,4% e supera così Forza Italia. Stesso discorso anche per Antonio Tajani: FI ottiene lo 0,2% e sale a quota 8,1%. Spostandosi dalle parti del centrosinistra, c'è da registrare il Partito democratico in salita. Liberoquotidiano.it
