Sondaggi politici cresce tutto il campo largo | FdI e Forza Italia in calo

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I sondaggi politici evidenziano un rafforzamento del campo largo, con il PD, M5S e Azione-Italia Viva in crescita. Nel frattempo, Fratelli d’Italia mantiene ancora circa il 30%, mentre Forza Italia registra una flessione, superata dalla Lega. Questi dati riflettono un mutamento nelle dinamiche politiche italiane, con un aumento dell’area moderata e progressista.

FdI cala ma resta ancora al 30%. Scende anche FI, superata di nuovo dalla Lega, mentre cresce tutto il campo largo (Pd, M5s e Avs). Crolla la fiducia nei confronti di Meloni. Ecco l'ultimo sondaggio di Termometro politico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

