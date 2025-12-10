Sondaggi politici cresce tutto il campo largo | FdI e Forza Italia in calo
I sondaggi politici evidenziano un rafforzamento del campo largo, con il PD, M5S e Azione-Italia Viva in crescita. Nel frattempo, Fratelli d’Italia mantiene ancora circa il 30%, mentre Forza Italia registra una flessione, superata dalla Lega. Questi dati riflettono un mutamento nelle dinamiche politiche italiane, con un aumento dell’area moderata e progressista.
FdI cala ma resta ancora al 30%. Scende anche FI, superata di nuovo dalla Lega, mentre cresce tutto il campo largo (Pd, M5s e Avs). Crolla la fiducia nei confronti di Meloni. Ecco l'ultimo sondaggio di Termometro politico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sondaggi politici, Fdi ancora al 30%: quanti voti hanno guadagnato e perso i partiti dopo l’estate
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia perde più di tutti, male anche Pd e M5s: come vanno i partiti
Sondaggi politici, balzo importante per due partiti: chi festeggia e chi no
#Sondaggipolitici, le intenzioni di voto: cala Fratelli d'Italia, sale il Campo Largo | DATI - facebook.com Vai su Facebook
#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi politici (e variazione rispetto al 13 novembre): FdI 30,4% (+0,3) PD 21,9% (+0,2) M5S 12,0% (-0,6) FI 8,9% (-0,3) Lega 8,2% (+0,2) AVS 6,5% (+0,1) Azione 3,4% (0) IV 2,8% (+0,4) +Europa 1,5 (-0,2) Vai su X
Sondaggi politici, cresce tutto il campo largo: FdI e Forza Italia in calo - Scende anche FI, superata di nuovo dalla Lega, mentre cresce tutto il campo largo (Pd, M5s e Avs) ... Scrive fanpage.it
