Solofra in Comune | nuovo progetto civico dopo la crisi perenne

Tempo di lettura: < 1 minuto A Solofra si apre una nuova stagione politica. Alla vigilia delle prossime elezioni amministrative, prende forma " Solofra in Comune", iniziativa civica che punta a riportare al centro del dibattito locale ascolto, partecipazione e comunità. Il progetto, promosso da Maria De Chiara, Antonio Giannattasio e Gabriele Pisano, si presenta come uno spazio aperto di confronto e costruzione collettiva, che va oltre gli schieramenti tradizionali. "NON SIAMO SOLO UN GRUPPO DI PERSONE, MA UN'IDEA DI COMUNITÀ", SPIEGANO I PROMOTORI, DELINEANDO UN PERCORSO CHE SI FONDA SU INCLUSIONE, SOSTENIBILITÀ E RINNOVAMENTO.