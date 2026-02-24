Solofra in Comune | nuovo progetto civico dopo la crisi perenne

Solofra ha avviato il progetto civico “Solofra in Comune” per rispondere alla crisi politica che ha segnato la città negli ultimi anni. L’iniziativa mira a coinvolgere i cittadini in modo diretto, promuovendo incontri e dibattiti pubblici. Con questa proposta, le persone possono esprimere le proprie idee e contribuire alle decisioni locali. La nuova iniziativa si prepara a coinvolgere attivamente tutta la comunità prima delle prossime elezioni amministrative.

Tempo di lettura: < 1 minuto A Solofra si apre una nuova stagione politica. Alla vigilia delle prossime elezioni amministrative, prende forma “ Solofra in Comune”, iniziativa civica che punta a riportare al centro del dibattito locale ascolto, partecipazione e comunità. Il progetto, promosso da Maria De Chiara, Antonio Giannattasio e Gabriele Pisano, si presenta come uno spazio aperto di confronto e costruzione collettiva, che va oltre gli schieramenti tradizionali. “NON SIAMO SOLO UN GRUPPO DI PERSONE, MA UN’IDEA DI COMUNITÀ”, SPIEGANO I PROMOTORI, DELINEANDO UN PERCORSO CHE SI FONDA SU INCLUSIONE, SOSTENIBILITÀ E RINNOVAMENTO. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

