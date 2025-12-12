Museo Civico di Solofra inaugurazione della mostra L' Amazzone La madre
Il 17 dicembre 2025 alle ore 18:00 si inaugura al Museo Civico di Solofra la mostra di arte contemporanea
Il 17 dicembre 2025 alle ore 18:00 presso il Museo Civico di Solofra si inaugura la mostra di arte contemporanea L’Amazzone. La Madre visitabile fino al 19 gennaio 2026. L’iniziativa nasce da una collaborazione tra il Museo Civico di Solofra e la Fondazione De Chiara De Maio ed è promossa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
La Rosa d’Oro di Pio II torna a risplendere nel cuore del Museo Civico di Siena, grazie al nuovo allestimento permanente all’interno della Cappella dei Signori, inaugurato oggi alla presenza delle autorità cittadine e del mondo accademico https://www.canale - facebook.com Vai su Facebook
APERTURA NUOVA SEDE #MUSEO CIVICO "LUIGI CHIAVETTA" Domenica 7 dicembre 2025, ore 18:00 Corso Umberto I n. 31 (ex Lanificio) #CittàSantAngelo (PE) Vai su X
Il mezzo secolo del Museo Civico. Un anniversario ricco di eventi - Per i visitatori continua così l’affascinante viaggio nel Rinascimento con Piero della Francesca ... Come scrive msn.com
Sansepolcro, il Museo Civico compie 50 anni. Due giorni di iniziative e tributi - Il 12 e 13 dicembre Sansepolcro vivrà un appuntamento di grande rilevanza culturale: il cinquantesimo anniversario dell’inaugurazione del Museo Civico, un'occasione che unisce memoria, ricerca scienti ... Riporta msn.com
Solofra, si inaugura il nuovo Museo Civico