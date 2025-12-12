Museo Civico di Solofra inaugurazione della mostra L' Amazzone La madre

Avellinotoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 dicembre 2025 alle ore 18:00 si inaugura al Museo Civico di Solofra la mostra di arte contemporanea

Il 17 dicembre 2025 alle ore 18:00 presso il Museo Civico di Solofra si inaugura la mostra di arte contemporanea L’Amazzone. La Madre visitabile fino al 19 gennaio 2026. L’iniziativa nasce da una collaborazione tra il Museo Civico di Solofra e la Fondazione De Chiara De Maio ed è promossa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

