Incendio alla RoncaLab di Lomagna colonna di fumo alta 160 metri sullo stabilimento di pizze | Nessun pericolo per la salute
Lomagna (Lecco), 4 dicembre 2025 – È sotto controllo l'incendio divampato questa mattina in uno stabilimento di Lomagna. I vigili del fuoco intervenuti in forze sono riusciti a circoscriverlo e a impedire che si propagasse ulteriormente, raggiungendo magari le altre aziende vicine. Le fiamme però non sono ancora domate. Ci vorranno probabilmente le ore per estinguerle completamente. Incendio alla Roncalab di Lomagna: l'impressionante colonna di fumo dal capannone Danni ingenti allo stabilimento. Il rogo è divampato intorno all'ora di pranzo, alla RoncaLab, dove si producono pizze e pinse. La zona dove è scoppiato è quella dove era in funzione la linea forno per la cottura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
