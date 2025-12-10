Minaccia imprenditore per i soldi dei lavori ma è tutto un bluff assolto costruttore

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto Andrea Cesaro, 73enne di Gricignano d'Aversa, dall'accusa di estorsione aggravata. La decisione è stata presa dopo aver accertato che le minacce rivolte dall'imprenditore per i soldi dei lavori erano un bluff. La sentenza rappresenta una svolta importante nel caso, confermando l'innocenza dell'imputato.

Assolto per non aver commesso il fatto. E’quanto disposto dalla prima sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Sergio Enea con a latere Giuseppe Zullo e Norma Cardullo, nei confronti Andrea Cesaro,per 73enne di Gricignano d'Aversa, accusato di estorsione aggravata dalla. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Minaccia imprenditore per i soldi dei lavori ma è tutto un bluff, assolto costruttore - Formula assolutoria per non aver commesso il fatto per il 73enne di Gricignano d'Aversa accusato di estorsione aggravata dalla metodologia mafiosa ... Da casertanews.it

