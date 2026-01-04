Tre escursionisti bloccati sul Resegone | salvati con l' elicottero Drago

Tre escursionisti sono stati soccorsi dopo essere rimasti bloccati in un’area impervia sul Resegone, vicino a Erve. L’intervento dell’elicottero Drago ha permesso di recuperare le persone in difficoltà, garantendo la loro sicurezza. L’intera operazione si è svolta nel rispetto delle procedure di emergenza, evidenziando l’efficacia dei soccorsi in zone di difficile accesso.

