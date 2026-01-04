Tre escursionisti bloccati sul Resegone | salvati con l' elicottero Drago
Tre escursionisti sono stati soccorsi dopo essere rimasti bloccati in un’area impervia sul Resegone, vicino a Erve. L’intervento dell’elicottero Drago ha permesso di recuperare le persone in difficoltà, garantendo la loro sicurezza. L’intera operazione si è svolta nel rispetto delle procedure di emergenza, evidenziando l’efficacia dei soccorsi in zone di difficile accesso.
Un pomeriggio di paura per tre escursionisti che si sono trovati bloccati in una zona impervia sul versante sud del monte Resegone, nei dintorni di Erve, nelle vicinanze della Capanna Alpinisti Monzesi. L'allarme è scattato nel pomeriggio di domenica quando le tre persone, impossibilitate a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
