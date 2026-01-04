Tre escursionisti bloccati sul Resegone | salvati con l' elicottero Drago

Da leccotoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre escursionisti sono stati soccorsi dopo essere rimasti bloccati in un’area impervia sul Resegone, vicino a Erve. L’intervento dell’elicottero Drago ha permesso di recuperare le persone in difficoltà, garantendo la loro sicurezza. L’intera operazione si è svolta nel rispetto delle procedure di emergenza, evidenziando l’efficacia dei soccorsi in zone di difficile accesso.

Un pomeriggio di paura per tre escursionisti che si sono trovati bloccati in una zona impervia sul versante sud del monte Resegone, nei dintorni di Erve, nelle vicinanze della Capanna Alpinisti Monzesi. L'allarme è scattato nel pomeriggio di domenica quando le tre persone, impossibilitate a. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Due escursionisti salvati sul Resegone: tre ore di operazioni tra nebbia e visibilità zero

Leggi anche: Sul Resegone avvolto dalla nebbia si perdono durante la discesa: escursionisti salvati dopo 3 ore di intervento

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

tre escursionisti bloccati resegoneParma, tre escursionisti si avventurano in Appennino ma restano bloccati nel rifugio per neve e ghiaccio: «Non erano attrezzati» - L'intervento del Soccorso alpino nell'Appennino parmense: «Non erano attrezzati per il riento e hanno lanciato l'allarme» ... corrieredibologna.corriere.it

Bologna, due escursionisti bloccati sul Corno alle Scale: «Senza l'attrezzatura adeguata erano in un percorso per esperti» - e sono rimasti bloccati su un sentiero in alto Appennino bolognese, nel parco del Corno alle Scale, rendendo necessario il loro recupero ... corrieredibologna.corriere.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.