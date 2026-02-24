Sms agli iraniani | Trump è uomo d' azione aspettate e vedrete

Da ilgiornale.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'onda di messaggi agli iraniani dice che il presidente americano è un uomo d'azione, suscitando preoccupazione per un possibile attacco imminente. La comunicazione, inviata a vari cittadini iraniani, suggerisce che le operazioni militari potrebbero partire in tempi molto stretti. Questo scenario alimenta tensioni crescenti tra Stati Uniti e Iran, mentre le autorità di entrambe le parti esaminano le mosse prossime. La situazione rimane instabile e in continua evoluzione.

sms agli iraniani trump 232 uomo d azione aspettate e vedrete
© Ilgiornale.it - Sms agli iraniani: "Trump è uomo d'azione, aspettate e vedrete"

«Il presidente degli Stati Uniti è un uomo d'azione, aspettate e vedrete». Il contenuto di un'ondata di messaggi telefonici recapitata nelle ultime ore a diversi cittadini iraniani sembra confermare che l'attacco americano all'Iran potrebbe essere questione di ore, al massimo giorni. Il mittente dei messaggi inviati agli iraniani è anonimo, ma il testo è inequivocabile, inviato mentre la portaerei americana Ford, la più grande al mondo, avanza da Creta verso le coste israeliane. Nuovi aerei da rifornimento e da trasporto statunitensi sono atterrati ieri a Tel Aviv, portando rispettivamente a 85 e 170 quelli inviati in Medioriente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'sms anonimo in Iran: "Trump è un uomo d'azione, vedrete"Un messaggio anonimo inviato in Iran cita Trump come uomo d'azione e avverte che qualcosa sta per accadere.

Iran, tornano le protsalvaeste. E spunta un sms misterioso ai manifestanti: "Trump uomo d'azione. Aspettate"Le proteste in Iran riprendono dopo settimane di silenzio, causate da crescenti insoddisfazioni popolari e repressioni dure.

Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

Video Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

Argomenti correlati

Sms agli iraniani: Trump è uomo d'azione, aspettate e vedrete; Iran, Trump: Senza accordo sarà molto brutto per Teheran; L'ambasciata Usa in Libano evacua i dipendenti. Il trasferimento di personale in via precauzionale, sullo sfondo le tensioni con l'Iran; Iran, sms anonimo arriva sui cellulari: Trump è un uomo d'azione. Aspettate e vedrete.

sms agli iraniani trumpSms agli iraniani: Trump è uomo d'azione, aspettate e vedreteIl messaggio anonimo inviato ai civili in rivolta. Il presidente starebbe preparando un attacco per fasi ... ilgiornale.it