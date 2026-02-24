Un'onda di messaggi agli iraniani dice che il presidente americano è un uomo d'azione, suscitando preoccupazione per un possibile attacco imminente. La comunicazione, inviata a vari cittadini iraniani, suggerisce che le operazioni militari potrebbero partire in tempi molto stretti. Questo scenario alimenta tensioni crescenti tra Stati Uniti e Iran, mentre le autorità di entrambe le parti esaminano le mosse prossime. La situazione rimane instabile e in continua evoluzione.

«Il presidente degli Stati Uniti è un uomo d'azione, aspettate e vedrete». Il contenuto di un'ondata di messaggi telefonici recapitata nelle ultime ore a diversi cittadini iraniani sembra confermare che l'attacco americano all'Iran potrebbe essere questione di ore, al massimo giorni. Il mittente dei messaggi inviati agli iraniani è anonimo, ma il testo è inequivocabile, inviato mentre la portaerei americana Ford, la più grande al mondo, avanza da Creta verso le coste israeliane. Nuovi aerei da rifornimento e da trasporto statunitensi sono atterrati ieri a Tel Aviv, portando rispettivamente a 85 e 170 quelli inviati in Medioriente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'sms anonimo in Iran: "Trump è un uomo d'azione, vedrete"Un messaggio anonimo inviato in Iran cita Trump come uomo d'azione e avverte che qualcosa sta per accadere.

Iran, tornano le protsalvaeste. E spunta un sms misterioso ai manifestanti: "Trump uomo d'azione. Aspettate"Le proteste in Iran riprendono dopo settimane di silenzio, causate da crescenti insoddisfazioni popolari e repressioni dure.

Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

Argomenti correlati

Sms agli iraniani: Trump è uomo d'azione, aspettate e vedrete; Iran, Trump: Senza accordo sarà molto brutto per Teheran; L'ambasciata Usa in Libano evacua i dipendenti. Il trasferimento di personale in via precauzionale, sullo sfondo le tensioni con l'Iran; Iran, sms anonimo arriva sui cellulari: Trump è un uomo d'azione. Aspettate e vedrete.

Sms agli iraniani: Trump è uomo d'azione, aspettate e vedreteIl messaggio anonimo inviato ai civili in rivolta. Il presidente starebbe preparando un attacco per fasi ... ilgiornale.it

Truffe su smartphone, attenti agli sms del finto Cup della Asl x.com

Tv Centro Marche. . Truffa del Cup, occhio agli finti SMS "svuota credito" - facebook.com facebook