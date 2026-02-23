Iran tornano le protsalvaeste E spunta un sms misterioso ai manifestanti | Trump uomo d' azione Aspettate

Le proteste in Iran riprendono dopo settimane di silenzio, causate da crescenti insoddisfazioni popolari e repressioni dure. Viene diffuso un messaggio misterioso ai manifestanti che invita a aspettare, mentre si diffondono voci di nuove mobilitazioni. Le strade si riempiono di persone che chiedono libertà e cambiamenti, sfidando le restrizioni imposte dal governo. La situazione rimane tesa e imprevedibile, con manifestazioni che continuano a crescere in diverse città.

Dopo settimane di repressione e blackout informativi, l’ Iran torna al centro dell’attenzione internazionale. La riapertura delle università ha innescato una nuova ondata di proteste studentesche che si inserisce nel solco delle mobilitazioni esplose a fine dicembre per motivi economici e poi rapidamente trasformatesi in contestazione politica. Centinaia di studenti si sono radunati nei cortili delle università Amir Kabir e Sharif di Teheran, scandendo slogan contro il regime e in memoria delle vittime. Fars, agenzia voce dei Pasdaran, sostiene che i lealisti stessero partecipando a una cerimonia pacifica e che siano intervenuti contro presunte violazioni del divieto di mangiare e bere durante il Ramadan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Iran, Trump ai manifestanti: “occupate le istituzioni, aiuti in arrivo”L’ex presidente Donald Trump ha rivolto un messaggio ai manifestanti iraniani, invitandoli a occupare le istituzioni e proseguire le proteste.

Emanuela Orlandi, spunta un uomo misterioso: “Cosa faceva con le ragazzine”Un uomo misterioso si è presentato davanti alla commissione bicamerale che indaga sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

Iran, regime contro manifestanti: Trump valuta attacco

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Nella rassegna condotta da @luigispinola: - Gli studenti iraniani tornano a protestare - Ucraina: amore e burnout dopo quattro anni di guerra - Il popolo contro l'IA, cenni di rivolta negli USA x.com

Stati Uniti e Iran tornano al tavolo negoziale per trovare una soluzione al programma nucleare di Teheran. La potente flotta americana presidia il Golfo e il fallimento del negoziato potrebbe condurre velocemente al conflitto. Nicola Pedde ne parla nella nuo - facebook.com facebook