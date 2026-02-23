L' sms anonimo in Iran | Trump è un uomo d' azione vedrete

Un messaggio anonimo inviato in Iran cita Trump come uomo d'azione e avverte che qualcosa sta per accadere. La diffusione di questa comunicazione coincide con l'aumento di tensioni tra Stati Uniti e Iran, che rimangono in uno stato di crescente attesa. Le autorità iraniane monitorano attentamente ogni movimento, mentre analisti temono un possibile escalation militare. La situazione resta critica e ancora da definire nei dettagli.

Tra messaggi misteriosi e nuovi segnali di escalation Teheran avverte: "Nessun attacco è limitato". Washington riduce il personale a Beirut mentre la portaerei Ford naviga verso Israele. Giovedì 26 febbraio colloqui a Ginevra sul nucleare: cosa sta succedendo Aumentano i segnali di un attacco militare degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, che restano ancora a livello di minaccia. L'ultimo è un sms anonimo ricevuto dalla popolazione con l'avvertimento velato sulle doti "d'azione" di Donald Trump. Iran, tornano le proteste. E spunta un sms misterioso ai manifestanti: "Trump uomo d'azione. Aspettate" Le proteste in Iran riprendono dopo settimane di silenzio, causate da crescenti insoddisfazioni popolari e repressioni dure. Iran, il Dipartimento Usa "avvisa" il regime (in lingua farsi): "Non fate giochetti con il presidente Trump, è un uomo d'azione" Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha pubblicato un messaggio in lingua farsi in cui avverte il regime iraniano di non sottovalutare il presidente Trump, definendolo un uomo d'azione. Manifestazioni in Iran, Trump: Pronti a intervenire