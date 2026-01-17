Aumenta lo smog a Milano | valori di Pm10 superiori alla soglia di guardia

A Milano, i livelli di smog sono tornati a superare la soglia di guardia per le polveri sottili Pm10. Nella giornata di ieri, le concentrazioni hanno raggiunto valori superiori ai 50 microgrammi per metro cubo, indicando una situazione di qualità dell’aria da monitorare con attenzione. Questo incremento evidenzia l’importanza di mantenere comportamenti responsabili e di seguire le raccomandazioni per la tutela della salute pubblica.

Di nuovo smog in città. Nella giornata di ieri (venerdì) si sono registrate concentrazioni di Pm10 sopra la soglia di guardia (cioè 50 microgrammi per metro cubo, µgm³). Le centraline Arpa hanno registrato infatti valori pari a 71 µgm³ in viale Marche, 63 µgm³ a Città Studi e 60 µgm³ in via Senato. Si sono invece mantenuti sotto i limiti al Verziere, con 48 µgm³. Nell'area metropolitana, a Pioltello i livelli rilevati sono 60 µgm³. Valori sopra soglia si erano registrati anche un mese fa, ed erano state attivate le misure temporanee per alcuni giorni. Le centraline Arpa avevano segnato 74 µgm³ in viale Marche, 68 a Città Studi e 62 in via Senato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Smog, a Milano ancora concentrazioni di Pm10 sopra la soglia Leggi anche: Aumenta lo smog a Roma, sforati i livelli di guardia in cinque quartieri della città Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Frosinone «Smog, 2030 non ti temo: nemmeno con i nuovi limiti europei». Aumenta lo smog a Milano: valori di Pm10 superiori alla soglia di guardia - Valori sopra soglia si erano registrati anche un mese fa, ed erano state attivate le misure temporanee per alcuni giorni. milanotoday.it

Milano, smog da botti e fuochi d’artificio: «Veleni cinque volte sopra la soglia, come fumare sei sigarette al giorno» - Esiste una correlazione tra picchi di aumento del Pm10 e accessi in Pronto soccorso ... msn.com

Smog Lombardia, divieti a Milano e in 5 province da martedì 14 ottobre: la mappa e le regole - I dati pubblicati oggi da Arpa hanno certificato il superamento consecutivo del valore limite riferito alla media giornaliera di Pm10 nei giorni ... ilgiorno.it

L’intervento in realizzazione in via Sile, nel quartiere Corvetto, è l’ennesima scelta sbagliata del Comune di Milano. Trasformare una strada a doppio senso in senso unico significa ridurre la capacità viaria, aumentare traffico, tempi di percorrenza e smog, sen - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.