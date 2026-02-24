Smartphone nascosti dietro il battiscopa in cella | nuova scoperta nel carcere di San Severo

Gli agenti della Penitenziaria hanno trovato due smartphone nascosti dietro il battiscopa di una cella nel carcere di San Severo, causando un aumento delle preoccupazioni sulla sicurezza interna. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, quando è stato notato un foro sospetto nel pavimento. I dispositivi erano stati inseriti con cura, probabilmente per essere usati illegalmente. La scoperta sottolinea le difficoltà nel contrastare il traffico di telefoni all’interno delle strutture detentive.

A darne notizia è il sindacato Cgil Fp, attraverso il segretario regionale Gennaro Ricci, che ha sottolineato l'importanza di rafforzare le misure di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari Ennesimo sequestro in un carcere della provincia di Foggia. L'ultimo episodio, registratosi nella mattinata di oggi 24 febbraio, è avvenuto nel carcere di San Severo, dove gli agenti della Penitenziaria hanno scoperto due smartphone abilmente nascosti all'interno di un foro ricavato dietro il battiscopa di una camera detentiva. A darne notizia è il sindacato Cgil Fp, attraverso il segretario regionale Gennaro Ricci, che ha sottolineato l'importanza di rafforzare le misure di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.