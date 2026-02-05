uccise gli zii nel 2005 guglielmo gatti morto in cella tre anni fa ma nessuno lo sapeva la scoperta con una telefonata in carcere

La notizia è emersa solo ora, grazie a una telefonata fatta in carcere. Guglielmo Gatti, condannato per aver ucciso gli zii nel 2005, è morto tre anni fa, ma nessuno se ne era accorto. Per quasi tre anni, la sua scomparsa era rimasta un mistero, nascosta dietro le mura del carcere. Solo recentemente, le autorità hanno scoperto la sua morte, aprendo un nuovo capitolo su una delle vicende criminali più dure della cronaca bresciana.

Per quasi tre anni il silenzio ha avvolto la fine di uno dei protagonisti della cronaca nera più cruenta della storia bresciana. Guglielmo Gatti, l'uomo condannato all'ergastolo per l'efferato duplice omicidio degli zii Aldo Donegani e Luisa De Leo, è deceduto nel carcere di Opera. La notizia è emersa solo ora, quasi per caso, nonostante il decesso risalga addirittura al 15 giugno 2023. A sollevare il velo su questa scomparsa dimenticata è stato il Giornale di Brescia. La redazione, intenzionata a richiedere un'intervista televisiva al detenuto, ha ricevuto dal penitenziario milanese una risposta spiazzante nella sua brevità: «È morto». 🔗 Leggi su Leggo.it

Una telefonata in carcere rivela che Guglielmo Gatti, condannato per aver ucciso gli zii nel 2005, è morto da tre anni.

Nessuno sapeva che Guglielmo Gatti era morto in carcere da quasi tre anni.

