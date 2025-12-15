Terapia dei tumori così Intelligenza Artificiale e realtà virtuale aiuteranno i pazienti

L'Italia si distingue nella rivoluzione della terapia oncologica grazie all'integrazione di Intelligenza Artificiale e realtà virtuale. Questi avanzamenti stanno migliorando diagnosi, trattamenti e supporto ai pazienti. Nel 2026, Milano ospiterà il primo Annual Meeting della European Society for AI in Cancer, sottolineando il ruolo di leadership del paese nel panorama internazionale dell'innovazione in oncologia.

L’Italia è al centro della rivoluzione dell’IA in oncologia. E non solo perché nel 2026 Milano ospiterà il primo Annual Meeting della European Society for AI in Cancer, con sede legale presso l’INT (Istituto Nazionale Tumori), che accoglierà oltre 900 partecipanti. La vera motivazione sta nel percorso che questo approccio sta compiendo. Stiamo infatti entrando in una fase nuova: dai singoli algoritmi si passa a sistemi di supporto decisionale capaci di orchestrare dati clinici, immagini diagnostiche e linee guida, fornendo indicazioni utili nella pratica clinica. A dirlo sono gli esperti presenti al convegno “ Post ESMO AI – ESAC Perspective: from Berlin to Milan ”, ospitato all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT) dopo il primo congresso ESMO (Società Europea di Oncologia Medica) dedicato all’IA. Quifinanza.it

