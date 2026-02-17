Bagno di Romagna | dieci totem narrano storia arte e memoria tra terme castelli e paesaggio antico
A Bagno di Romagna, dieci totem illustrativi sono stati installati per raccontare la storia e l’arte del territorio, attirando turisti e residenti. La scelta di posizionare i totem vicino alle terme e ai castelli mira a valorizzare i luoghi più rappresentativi del paese. Questi pannelli forniscono informazioni sulla memoria locale, con immagini che ripercorrono secoli di storia e tradizioni. Ogni totem offre un’immersione visiva e culturale, rendendo più accessibile il passato di Bagno di Romagna.
Bagno di Romagna: Dieci Totem per un Viaggio nella Storia tra Terme e Castelli. Bagno di Romagna si prepara a svelare il suo ricco passato grazie a un’iniziativa innovativa: dieci totem illustrativi dislocati strategicamente sul territorio. L’obiettivo è trasformare una semplice passeggiata in un percorso immersivo attraverso secoli di storia, dalle origini romane al legame con il Granducato di Toscana, valorizzando un patrimonio culturale spesso inesplorato. Il progetto, promosso da ‘Visit Bagno di Romagna’, mira a incentivare un turismo più consapevole e sostenibile. Un Percorso tra Pietre e Memoria: Alla Scoperta del Territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu
