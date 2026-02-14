Mary Shelley e quel souvenir d’amore macabro nascosto nella sua scrivania

Mary Shelley ha nascosto un souvenir d’amore inquietante nella sua scrivania, un oggetto che testimonia un legame tormentato. La scrittrice britannica, autrice del celebre Frankenstein, ha vissuto momenti intensi e drammatici, come la perdita di persone care e relazioni complicate, che si riflettono nei dettagli della sua vita quotidiana. Un esempio concreto è il piccolo oggetto che ancora oggi emerge tra le carte e i libri del suo studio, rivelando un aspetto nascosto della sua storia personale.

La vita di Mary Shelley, la mente geniale dietro il capolavoro gotico Frankenstein, è stata segnata da eventi che sembrano usciti direttamente dalle pagine dei suoi romanzi. Tra questi, il più celebre e inquietante riguarda il destino dei resti di suo marito, il poeta Percy Bysshe Shelley, scomparso tragicamente nel 1822. La realtà, in questo caso, supera la finzione letteraria, mescolando un amore immortale a un macabro feticismo che accompagnò la scrittrice per metà della sua esistenza. La storia d'amore tra Mary e Percy, iniziata tra scandali e fughe in Europa, si spezzò bruscamente durante una tempesta nel golfo di La Spezia.