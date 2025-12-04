Frankenstein di Mary Shelley rivive al Teatro Testori con un inno all' inclusione in Aspettando Dr F

Venerdì 5 dicembre ore 20.30 andrà in scena al Teatro Testori "Aspettando Dr. F", la nuova produzione del progetto Teatro e Salute Mentale, rappresentato dalla compagnia Alcantara Teatro che promuove inclusione, dignità e partecipazione attraverso il teatro, dove il laboratorio espressivo diventa.

