Sicilia Ciclone Harry | Regione e Farnesina supportano le imprese con webinar e strumenti finanziari il 19 febbraio

Il ciclone Harry ha causato danni nelle imprese siciliane, spingendo la Regione e la Farnesina a organizzare un webinar il 19 febbraio per offrire assistenza concreta. La Regione Siciliana e il Ministero degli Esteri hanno deciso di intervenire subito, preparando strumenti finanziari e incontri online per aiutare le aziende colpite. Un esempio di questa iniziativa è la disponibilità di fondi dedicati e consulenze gratuite durante il seminario.

Ciclone Harry: Regione e Farnesina a fianco delle imprese siciliane, webinar il 19 febbraio. La Regione Siciliana, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, si mobilita per sostenere le imprese colpite dal recente ciclone Harry. Un webinar operativo, in programma per il 19 febbraio, illustrerà gli strumenti finanziari e assicurativi disponibili per affrontare l'emergenza e favorire la ripresa del tessuto produttivo dell'isola. L'iniziativa nasce dall'impegno congiunto del governo e della Regione, concretizzatosi in un tavolo di lavoro istituzionale il 2 febbraio a Palazzo d'Orleans.