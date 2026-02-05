Nomisma e Simest mettono a disposizione analisi e strumenti finanziari per favorire l’export delle Pmi

Nomisma e Simest hanno annunciato oggi nuove iniziative per aiutare le piccole e medie imprese italiane a esportare di più. Le due aziende mettono a disposizione analisi di mercato e strumenti finanziari, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle imprese italiane all’estero. Si tratta di un passo concreto per facilitare l’accesso ai mercati globali e sostenere la crescita delle aziende, soprattutto in un momento in cui l’internazionalizzazione diventa sempre più importante.

Unire analisi economica, strumenti finanziari e competenze operative per rafforzare la presenza delle imprese italiane sui mercati globali. È l’obiettivo della partnership strategica annunciata da Nomisma e Simest, che punta a sviluppare soluzioni integrate a supporto dei percorsi di internazionalizzazione e crescita del tessuto produttivo nazionale, con particolare attenzione alle Pmi. L’accordo è stato presentato il 5 febbraio a Roma e Bologna. Nomisma S.p.A., società di ricerca e consulenza fondata a Bologna nel 1981, e Simest S.p.A., società del Gruppo Cdp dedicata all’internazionalizzazione delle imprese, avviano così una collaborazione finalizzata alla progettazione di servizi ad alto valore aggiunto per il posizionamento competitivo sui mercati esteri.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Simest, società del Gruppo Cdp per l'internazionalizzazione, ha avviato la "Misura Stati Uniti" per sostenere le imprese italiane nel mercato statunitense.

L'Italia si conferma come uno dei principali esportatori mondiali, attestandosi al quarto posto a livello globale, superando il Giappone.

