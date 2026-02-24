Sifi e allarme licenziamenti l' appello del sindaco di Aci Sant' Antonio | Urge battaglia di territorio

Il sindaco di Aci Sant'Antonio denuncia un aumento dei licenziamenti da parte di Sifi Group, con almeno cinquanta lavoratori coinvolti. La causa risiede nella recente acquisizione dell'azienda da parte del gruppo spagnolo Faes Farma, che avrebbe deciso di ridurre il personale. La notizia circola con insistenza tra i dipendenti e le comunità locali, preoccupate per il futuro dell’industria farmaceutica nel territorio. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica e sindacale.

Circola in modo sempre più insistente la voce di un alto numero di licenziamenti, quantificati in almeno cinquanta, da parte di Sifi Group, l’azienda farmaceutica siciliana recentemente acquisita dal gruppo spagnolo Faes Farma. Si è conclusa proprio nel terzo trimestre del 2025 la transizione che ha portato all’importante investimento di 270 milioni di euro da parte di Faes Farma per far proprio il gruppo italiano, con sede nel catanese, che stava vivendo un importante periodo di crescita e sviluppo e questo per integrare il proprio portfolio oftalmico in modo da rafforzare la leadership in Europa e America Latina. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

