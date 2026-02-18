Sta per scadere il vostro abbonamento a Xbox Game Pass? Su Instant Gaming costa meno fai in fretta

Il vostro abbonamento a Xbox Game Pass sta per scadere perché avete dimenticato di rinnovarlo in tempo. Su Instant Gaming, potete rinnovarlo a un prezzo inferiore rispetto al negozio ufficiale, ma l’offerta termina tra poche ore. Se volete continuare a giocare senza interruzioni, è meglio agire subito.

Abbonarsi a Xbox Game Pass oggi può essere particolarmente conveniente grazie alle promozioni disponibili su Instant Gaming. Il noto store digitale propone codici in download a prezzi ribassati rispetto al costo standard dell’abbonamento. L’iniziativa riguarda sia il piano Premium sia l’Ultimate, permettendo di accedere a centinaia di giochi su console, PC e dispositivi compatibili e si tratta di conseguenza di un’opportunità concreta per ridurre la spesa annuale e ampliare subito la propria libreria digitale. Le offerte sono però a disponibilità limitata e soggette a condizioni specifiche. Attualmente su Instant Gaming è possibile acquistare Xbox Game Pass Premium 1 mese a circa 10,49 € (sconto del 19% rispetto ai 13 € indicati). 🔗 Leggi su Screenworld.it

Xbox Cloud Gaming con pubblicità e senza Game Pass è in arrivo, suggerisce Tom WarrenSecondo Tom Warren di The Verge, Xbox Cloud Gaming potrebbe presto diventare accessibile anche senza abbonamento Game Pass, grazie a una versione gratuita supportata dalla pubblicità.

