Il decreto sicurezza adesso esiste ed entra in vigore

Il decreto sicurezza, approvato il 5 febbraio e ora in vigore, entra in funzione nonostante fosse scomparso dai riflettori negli ultimi mesi. La sua approvazione ha suscitato molte discussioni tra le forze politiche e le associazioni. La Ragioneria generale dello Stato ha appena bollinato il testo, confermando la validità legale. Ora, le nuove disposizioni cambiano le regole in vari settori, e l’effetto si farà sentire nelle prossime settimane.

Il provvedimento approvato dopo gli scontri di Torino è stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato. Nelle prossime settimane verrà esaminato dal Parlamento Esiste anche se ultimamente era un po' sparito dalla circolazione. Il decreto sicurezza, approvato in Consiglio dei ministri il 5 febbraio, è stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato. Il provvedimento varato sull'onda degli scontri di Torino al corteo per Askatasuna nelle prossime ore verrà pubblicato quindi in Gazzetta ufficiale.