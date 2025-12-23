VIDEO Il Prefetto fa il bilancio | Sicurezza rafforzata Irpinia sicura

Il Prefetto di Avellino presenta il bilancio di fine anno, evidenziando come la sicurezza sul territorio sia stata rafforzata attraverso l’impegno delle istituzioni e una costante attenzione alle vulnerabilità dell’Irpinia. In questo intervento vengono riassunte le principali azioni e risultati raggiunti, offrendo un quadro chiaro e obiettivo dello stato della sicurezza nella provincia.

Tempo di lettura: 4 minuti Prefetto Avellino Un bilancio di fine anno che parla di sicurezza rafforzata, istituzioni presenti e attenzione costante alle fragilità del territorio. È questo il filo conduttore della conferenza stampa tenuta questa mattina dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, nel corso della quale sono stati illustrati i principali risultati dell'azione svolta nel 2025 sul fronte dell'ordine pubblico, della prevenzione e della coesione sociale. Aprendo l'incontro con la stampa, il Prefetto Riflesso ha sottolineato come i dati sulla criminalità restituiscano un segnale complessivamente positivo.

