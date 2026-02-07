Emergenza animali vaganti | sindaci e comunità in piazza per la sicurezza e il futuro dell’Alta Irpinia

Lunedì mattina, i sindaci di Aquilonia e Monteverde scendono in piazza insieme ai cittadini per chiedere più sicurezza. L’obiettivo è trovare soluzioni concrete al problema degli animali vaganti che da tempo creano disagio e rischi nelle due comunità. La manifestazione si svolgerà davanti alla prefettura di Avellino alle 10:30, con l’intento di attirare l’attenzione delle autorità e ottenere interventi rapidi. I comuni vogliono un intervento deciso per proteggere le persone e garantire un futuro più sicuro.

Aquilonia – Monteverde, 7 febbraio 2026, I comuni di Aquilonia e Monteverde comunicano che lunedì 9 febbraio 2026, alle ore 10:30, unitamente ai consigli comunali e ai cittadini dei rispettivi territori, si terrà una manifestazione pacifica nei pressi della prefettura di Avellino, finalizzata a.

