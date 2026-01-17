Messa in sicurezza del territorio i tre progetti proposti dal Comune

Il Comune di Nocera Inferiore ha inviato al Ministero dell’Interno una richiesta di contributo per il 2026, finalizzato alla messa in sicurezza del territorio. Sono stati presentati tre progetti specifici per migliorare la sicurezza e la tutela del territorio comunale. La procedura rientra nelle iniziative dell’amministrazione per rafforzare la resilienza e garantire un ambiente più sicuro per i cittadini.

L'Amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha comunicato di aver trasmesso al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale – la richiesta di assegnazione di un contributo erariale per l'anno 2026 destinato alla spesa di progettazione di tre importanti interventi di messa in sicurezza del territorio, a cui il sindaco Paolo De Maio lavora costantemente. Le candidature riguardano la redazione della progettazione esecutiva per: Rampe di accesso al Santuario di Santa Maria dei Miracoli a Montalbino – II lotto: servizio di progettazione per ulteriori interventi di mitigazione del rischio da caduta massi e messa in sicurezza del costone e delle aree limitrofe alla strada di accesso.

