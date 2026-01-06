Piena del fiume Volturno a Capua
Il fiume Volturno a Capua si trova in un momento di piena a causa delle recenti abbondanti precipitazioni. Il Consorzio di Bonifica del Basso Volturno ha comunicato all'amministrazione comunale l'innalzamento dei livelli idrici. La situazione richiede attenzione e monitoraggio costante per garantire la sicurezza delle zone interessate.
Fiume Volturno 'ingrossato' dalle abbondanti precipitazioni delle ultime ore. A comunicarlo all'amministrazione comunale di Capua è il Consorzio di Bonifica del Basso Volturno.Il sindaco Adolfo Villani ha così reso noto la situazione alla cittadinanza: "Il Consorzio di Bonifica del Basso Volturno.
Trovato un ordigno bellico sulle sponde del Volturno; Amianto e ordigno bellico lungo il Volturno tra Capua e Castel Morrone (CE); Capua-Castelmorrone. Cercano rifiuti sversati abusivamente e trovano anche un grosso proiettile bellico inesploso.
Trovato un ordigno bellico sulle sponde del Volturno - Gli agenti dell'Anta Caserta hanno rinvenuto, a poca distranza, rifiuti speciali pericolosi tra cui amianto e gomme di autocarro. casertanews.it
Ordigno della Seconda guerra mondiale trovato sul fiume Volturno - Durante un controllo sul territorio finalizzato alla tutela ambientale e alla salvaguardia della fauna ittica, lungo le sponde del fiume Volturno, nel tratto che attraversa i comuni di Capua e Castel ... casertace.net
Demolite strutture di pesca abusive a Castel Volturno - Sono in corso a Castel Volturno (Caserta) le opere di demolizione, per un costo di quasi 600mila euro, disposte dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere delle strutture da pesca ... ansa.it
Maltempo, si teme la piena del Volturno. Il fiume è notevolmente ingrossato e ha già divelto rami e trasportato detriti. Al ponte dei 25 archi si monitora la situazione per evitare disastri Servizio di Daniela Lombardi, montaggio Arianna Felice @Tgr Rai #IoSeguo - facebook.com facebook
