Piena del fiume Volturno a Capua

Da casertanews.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fiume Volturno a Capua si trova in un momento di piena a causa delle recenti abbondanti precipitazioni. Il Consorzio di Bonifica del Basso Volturno ha comunicato all'amministrazione comunale l'innalzamento dei livelli idrici. La situazione richiede attenzione e monitoraggio costante per garantire la sicurezza delle zone interessate.

Fiume Volturno ‘ingrossato’ dalle abbondanti precipitazioni delle ultime ore. A comunicarlo all'amministrazione comunale di Capua è il Consorzio di Bonifica del Basso Volturno.Il sindaco Adolfo Villani ha così reso noto la situazione alla cittadinanza: “Il Consorzio di Bonifica del Basso Volturno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

piena del fiume volturno a capua

© Casertanews.it - Piena del fiume Volturno a Capua

Leggi anche: Piena del fiume Reno: il video

Leggi anche: Alluvioni in Indonesia, la piena del fiume trascina via un edificio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Trovato un ordigno bellico sulle sponde del Volturno; Amianto e ordigno bellico lungo il Volturno tra Capua e Castel Morrone (CE); Capua-Castelmorrone. Cercano rifiuti sversati abusivamente e trovano anche un grosso proiettile bellico inesploso.

piena fiume volturno capuaTrovato un ordigno bellico sulle sponde del Volturno - Gli agenti dell'Anta Caserta hanno rinvenuto, a poca distranza, rifiuti speciali pericolosi tra cui amianto e gomme di autocarro. casertanews.it

piena fiume volturno capuaOrdigno della Seconda guerra mondiale trovato sul fiume Volturno - Durante un controllo sul territorio finalizzato alla tutela ambientale e alla salvaguardia della fauna ittica, lungo le sponde del fiume Volturno, nel tratto che attraversa i comuni di Capua e Castel ... casertace.net

Demolite strutture di pesca abusive a Castel Volturno - Sono in corso a Castel Volturno (Caserta) le opere di demolizione, per un costo di quasi 600mila euro, disposte dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere delle strutture da pesca ... ansa.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.