Il fiume Volturno a Capua si trova in un momento di piena a causa delle recenti abbondanti precipitazioni. Il Consorzio di Bonifica del Basso Volturno ha comunicato all'amministrazione comunale l'innalzamento dei livelli idrici. La situazione richiede attenzione e monitoraggio costante per garantire la sicurezza delle zone interessate.

Fiume Volturno 'ingrossato' dalle abbondanti precipitazioni delle ultime ore. A comunicarlo all'amministrazione comunale di Capua è il Consorzio di Bonifica del Basso Volturno.Il sindaco Adolfo Villani ha così reso noto la situazione alla cittadinanza: "Il Consorzio di Bonifica del Basso Volturno.

Piena del fiume Volturno a Capua

Trovato un ordigno bellico sulle sponde del Volturno; Amianto e ordigno bellico lungo il Volturno tra Capua e Castel Morrone (CE); Capua-Castelmorrone. Cercano rifiuti sversati abusivamente e trovano anche un grosso proiettile bellico inesploso.

Trovato un ordigno bellico sulle sponde del Volturno - Gli agenti dell'Anta Caserta hanno rinvenuto, a poca distranza, rifiuti speciali pericolosi tra cui amianto e gomme di autocarro. casertanews.it