Anziano si lancia nel Volturno ritrovato il corpo dopo una settimana

Un uomo di 75 anni si è gettato nel fiume Volturno, probabilmente a causa di problemi personali. Il suo corpo è stato ritrovato questa mattina, dopo una settimana di ricerche, a circa due chilometri dal punto dell’ultimo avvistamento. I soccorritori hanno usato un drone e un'imbarcazione per raggiungere il punto di ritrovamento. La famiglia dell’uomo attende ulteriori dettagli sulle cause di quel gesto.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato ritrovato questa mattina, verso mezzogiorno, il corpo dell' uomo di 75 anni che si lanciò la sera di martedì 17 febbraio, nel fiume Volturno dal ponte Romano di Capua (Caserta). Un gesto visto dalle tante persone che festeggiavano il Carnevale. Da allora i Vigili del Fuoco del Comando di Caserta, coadiuvati dal nucleo T.A.S. (Topografia applicata al Soccorso), dal nucleo regionale Droni e dai sommozzatori del Comando di Napoli, cercavano il corpo 75enne, trascinato via dalle acque impetuose; e stamani lo hanno trovato più a valle, nel comune di Santa Maria la Fossa, incastrato tra gli arbusti lungo il margine del fiume.