Via Empedocle Restivo finti finanzieri truffano anziana e le svuotano la cassaforte | bottino da 100 mila euro

Due individui travestiti da finanzieri hanno truffato un’anziana, riuscendo a svuotare la cassaforte con un bottino di circa 100 mila euro. Approfittando della sua solitudine e della fiducia, hanno messo in atto una truffa pianificata, sfruttando la conoscenza dei suoi beni e la vulnerabilità della vittima. L’episodio avviene in via Empedocle Restivo, evidenziando la necessità di attenzione e prevenzione contro truffe di questo tipo.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.