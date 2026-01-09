Via Empedocle Restivo finti finanzieri truffano anziana e le svuotano la cassaforte | bottino da 100 mila euro

Due individui travestiti da finanzieri hanno truffato un’anziana, riuscendo a svuotare la cassaforte con un bottino di circa 100 mila euro. Approfittando della sua solitudine e della fiducia, hanno messo in atto una truffa pianificata, sfruttando la conoscenza dei suoi beni e la vulnerabilità della vittima. L’episodio avviene in via Empedocle Restivo, evidenziando la necessità di attenzione e prevenzione contro truffe di questo tipo.

Sono andati a colpo sicuro: conoscevano la vittima, sapevano che fosse da sola in casa e che avesse una cassaforte piena di gioielli, orologi e contanti. Un colpo da oltre 100 mila euro è stato messo a segno ieri mattina in via Empedocle Restivo, in casa di una 84enne che, secondo una prima. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

