Truffano un’anziana ma vengono fermati in A1 | recuperati gioielli e 600 euro

Due uomini residenti in provincia di Napoli sono stati fermati lungo l’A1 mentre tentavano di fuggire con gioielli e denaro trafugati a un’anziana di Parma. La polizia stradale di Bologna ha prontamente intercettato i malviventi, recuperando la refurtiva e denunciandoli. Un nuovo episodio che mette in evidenza l’importanza della vigilanza contro le truffe ai danni degli anziani.

Bologna, 18 dicembre 2025 – Ancora un colpo messo a segno contro le truffe agli anziani. La polizia stradale di Bologna ha denunciato due uomini, di 45 e 50 anni, residenti in provincia di Napoli, trovati in possesso di denaro e gioielli frutto di una truffa ai danni di un'anziana di Parma. Controllo stradale sull'A1. È accaduto mercoledì, nel corso di un normale controllo stradale sulla A1 in direzione Firenze, al km 189. La pattuglia della sottosezione Polizia stradale di Bologna ha notato un'auto impegnata in sorpassi a forte velocità e manovre pericolose. Fermati, conducente e passeggero sono stati accompagnati in commissariato per accertamenti più approfonditi.

