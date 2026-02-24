Si è spento don Benito Poltronieri | Sempre generoso e sensibile

Da ilrestodelcarlino.it 24 feb 2026

Don Benito Poltronieri è morto a causa della sua lunga dedizione alla comunità, dopo aver dedicato decenni alla guida spirituale di molti fedeli. La sua generosità e sensibilità hanno lasciato un segno profondo tra i parrocchiani, che ricordano il suo sorriso e le parole di conforto. La Diocesi di Carpi si prepara a salutare una figura amata, riconoscendo il suo impegno nel servizio religioso e nelle azioni di solidarietà quotidiana. La sua assenza si farà sentire tra chi lo ha conosciuto.

"Il vescovo di Carpi Mons. Erio Castellucci con i presbiteri e i diaconi della Diocesi affidano a Cristo Sacerdote e Buon Pastore don Benito Poltronieri che ha concluso la sua esistenza terrena, donata generosamente al servizio del Signore e dei fratelli nella Chiesa". Accompagnato da questo annuncio della Curia e della parrocchia di Mirandola la notte tra il 22 ed il 23 febbraio se ne è andato a 97 anni don Benito. "Questa notte (l’altra notte per chi legge) – lo ricorda il marito della nipote, Alberto Belluzzi - don Benito è spirato. Ieri sera (l’altra sera) ci siamo salutati e alla domanda: ’Come stai?’ ha risposto ’bene’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

