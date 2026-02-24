Si è spento don Benito Poltronieri | Sempre generoso e sensibile

Don Benito Poltronieri è morto a causa della sua lunga dedizione alla comunità, dopo aver dedicato decenni alla guida spirituale di molti fedeli. La sua generosità e sensibilità hanno lasciato un segno profondo tra i parrocchiani, che ricordano il suo sorriso e le parole di conforto. La Diocesi di Carpi si prepara a salutare una figura amata, riconoscendo il suo impegno nel servizio religioso e nelle azioni di solidarietà quotidiana. La sua assenza si farà sentire tra chi lo ha conosciuto.

"Il vescovo di Carpi Mons. Erio Castellucci con i presbiteri e i diaconi della Diocesi affidano a Cristo Sacerdote e Buon Pastore don Benito Poltronieri che ha concluso la sua esistenza terrena, donata generosamente al servizio del Signore e dei fratelli nella Chiesa". Accompagnato da questo annuncio della Curia e della parrocchia di Mirandola la notte tra il 22 ed il 23 febbraio se ne è andato a 97 anni don Benito. "Questa notte (l’altra notte per chi legge) – lo ricorda il marito della nipote, Alberto Belluzzi - don Benito è spirato. Ieri sera (l’altra sera) ci siamo salutati e alla domanda: ’Come stai?’ ha risposto ’bene’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si è spento don Mario Bertini: "La sua, una grinta non rumorosa"La diocesi di Ravenna-Cervia piange don Mario Bertini, morto a 75 anni.

Lutto improvviso nella Diocesi, si è spento don Leonardo: domenica aveva celebrato messaNella Diocesi si registra un improvviso lutto con la scomparsa di don Leonardo Bacelle, avvenuta giovedì pomeriggio all’età di 68 anni.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Si è spento don Pippo Curatola, indimenticabile sacerdote, giornalista e filosofo; Si è spento a 94 anni mons. Giuseppe Soldi: i funerali giovedì mattina a Sant’Abbondio; Addio a don Gilli, il parroco scultore. Ha sempre vissuto di fede e arte . Alcune sue opere esposte a New York; ? Morto noto sacerdote: è stato parroco in quattro Comuni bresciani - BresciaToday.

Si è spento don Benito Poltronieri: Sempre generoso e sensibileIl vescovo di Carpi Mons. Erio Castellucci con i presbiteri e i diaconi della Diocesi affidano a Cristo Sacerdote e Buon Pastore don Benito Poltronieri che ha concluso la sua esistenza terrena, ... ilrestodelcarlino.it

Addio a Don Giuseppe Mombelli: domani i funeraliAddio a Don Giuseppe Mombelli: domani, martedì 24 febbraio 2026, i funerali Muratello di Nave presiedute dal Vescovo Tremolada. primabrescia.it

#Morto a 97 anni don Benito Poltronieri, storico #parroco di Cortile di #Carpi x.com

Le esequie del canonico Benito Poltronieri saranno presiedute dal vescovo Erio Castellucci giovedì 26 febbraio, alle 10, nel Duomo di Mirandola. Dopo la celebrazione, si proseguirà per il cimitero di Cortile di Carpi. La camera ardente sarà allestita presso la - facebook.com facebook