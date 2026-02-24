Sì dopo 41 anni sta succedendo davvero | MAC Cosmetics sbarca da Sephora e abbiamo una data ufficiale

MAC Cosmetics lascia Sephora dopo 41 anni di collaborazione, a causa di un accordo commerciale che favorisce i negozi monomarca. La decisione sorprende molti, considerando la lunga presenza del marchio all’interno di punti vendita di grande distribuzione. Dal 2 marzo 2026, i clienti troveranno i prodotti MAC esclusivamente nei propri store ufficiali e online, segnando un cambiamento significativo per il marchio nel mercato statunitense. La novità ha già generato molte reazioni tra gli appassionati di bellezza.

Sì, dopo 41 anni sta succedendo davvero: MAC Cosmetics sbarca da Sephora (e abbiamo una data ufficiale)

Ok, questo è uno di quei momenti che sembravano impossibili fino a ieri. MAC Cosmetics arriva ufficialmente da Sephora US il 2 marzo 2026, e sì, è la prima volta in assoluto nei suoi 41 anni di storia. Un crossover che sembra ovvio oggi, ma che in realtà non era mai successo prima. E l’energia è chiaramente quella di un soft relaunch, non solo di un retail debut. Per chi è cresciuta con i rossetti MAC come primo vero acquisto beauty “serio”, questa notizia ha un peso diverso. Non è solo un cambio di distribuzione. È un reset culturale. MAC Cosmetics arriva da Sephora US: la data ufficiale e perché è una mossa beauty enorme. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

