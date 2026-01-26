Festival di Sanremo 2026 | edizione nel segno di Pippo Baudo Due serate speciali a marzo

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a tornare con un’edizione speciale, dedicata a Pippo Baudo. Due serate si svolgeranno a marzo, offrendo un momento di riflessione sulla storia del festival. Oggi, 26 gennaio, Carlo Conti ha presentato in anteprima le canzoni dei 30 Big in un evento riservato alla stampa, annunciando le novità di questa edizione.

SANREMO – Carlo Conti ha presentato oggi, 26 gennaio 2026, la nuova edizione del Festival di Sanremo in occasione del pre-ascolto riservato alla stampa delle canzoni dei 30 Big. Un Festival nel segno della varietà musicale, con brani in cui dominano i sentimenti e amore, spesso associati alla solitudine e alla difficoltà nell’interfacciarsi con un mondo in cambiamento in cui vengono a mancare i riferimenti emotivi. Una selezione “difficile” come sempre, ha ribadito il direttore artistico, “sento la responsabilità della scelta perché è la cosa più importante del Festival”. Rispetto all’anno scorso, ha spiegato, “c’è più varietà musicale”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

